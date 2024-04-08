У Трампа прокоментували гучну статтю про те, що Крим та Донбас потрібно віддати Путіну

У політика назвали цю інформацію вигадкою

Дональд Трамп спростував повідомлення Washington Post про його намір здати території України в обмін на мир, якщо він стане президентом США. Там назвали це "фейковими новинами".

"Все це — фейкові новини від Washington Post. Вони просто це вигадують", — заявив радник передвиборчого штабу Трампа Джейсон Міллер, чиї слова цитує The New York Post.

Він додав, що Трамп не може ухвалювати рішень з цього питання, доки не прийде до влади. Тільки тоді, за словами радника, політик зможе належним чином зважити усі варіанти.

"Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про нові вбивства", — заявив Джейсон Міллер.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на слова "людей, знайомих із планом" Трампа написало, що Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Люди, які розмовляли з Трампом і його радники на умовах анонімності, повідомили, що йдеться про Крим і Донбас.

Як повідомляв "Телеграф", колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер упевнений, що Трамп, роблячи заяви, що може завершити війну, розпочату Росією, за добу, сам не знає, як це зробити. Для цього необхідно показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не має шансів на перемогу.