У Франції загорівся старовинний собор: вогонь охопив шпиль (фото, відео)

З собору вже евакуювали людей

У четвер, 11 липня, у Франції у місті Руан загорівся Руанський собор. Вогонь охопив шпиль, висота усієї будівлі становить 151 метр.

По це повідомив мер міста Ніколя Майєр-Россіньоль. Він наголосив, що причину загоряння ще не встановили.

"Пожежа на шпилі Руанського собору. Причина пожежі наразі невідома. Мобілізовано всі державні ресурси", — написав він у мережі X.

Водночас видання "BFM Normandie" повідомляє, що з собору вже евакуювали людей. На місці пожежі працюють екстрені служби.

За словами головного архітектора історичних пам’яток Річарда Дюплата, на шпилі собору велися ремонтні роботи.

Зауважимо, що Руанський собор — це готичний католицький собор, який належить до пам’яток національної спадщини Франції. У XIX столітті був найвищою будовою у світі. Найдавнішою частиною собору є північна вежа (вежа Сен-Ромен), побудована 1145 року. Вона повністю вигоріла 1 червня 1944 року після бомбардувань. Південна вежа (Масляна вежа) була побудована 1485 року. Неф було споруджено 1200 року.

Собор постраждав від урагану в XVIII столітті, а потім зазнав сильних ушкоджень під час бомбардувань Руана союзниками в 1944 році під час Другої світової війни.

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