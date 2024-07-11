Во Франции загорелся старинный собор: огонь охватил шпиль (фото, видео)

Из собора уже эвакуировали людей

В четверг, 11 июля, во Франции в городе Руан загорелся Руанский собор. Огонь охватил шпиль, высота всего здания составляет 151 метр.

Об этом сообщил мэр города Николя Майер-Россиньоль. Он подчеркнул, что причину возгорания еще не установили.

"Пожар на шпиле Руанского собора. Причина пожара пока неизвестна. Мобилизированы все государственные ресурсы", — написал он в сети X.

В то же время издание "BFM Normandie" сообщает, что из собора уже эвакуировали людей. На месте пожара работают экстренные службы.

По словам главного архитектора достопримечательностей Ричарда Дюплата, на шпиле собора велись ремонтные работы.

Заметим, что Руанский собор – это готический католический собор, принадлежащий к памятникам национального наследия Франции. В XIX веке был самым высоким строением в мире. Древнейшей частью собора является северная башня (башня Сен-Ромэн), построенная в 1145 году. Она полностью выгорела 1 июня 1944 после бомбардировок. Южная башня (Масляная башня) была построена в 1485 году. Неф был сооружен в 1200 году.

Собор пострадал от урагана в XVIII веке, а затем получил сильные повреждения во время бомбежек Руана союзниками в 1944 году во время Второй мировой войны.

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