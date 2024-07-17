Загиблим міг бути президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гім Чхоль

У Москві потонув високопосадовий член делегації КНДР, який вирішив викупатися у ставку в Зеленограді. Попри те, що офіційна версія стверджує, що загиблий – це 54-річний представник корейського сільгосппідприємства на ім'я Кім Кум Чоль, є привід вважати, що насправді це важливий чиновник.

Про це повідомили російські ЗМІ. Зазначається, що член делегації КНДР проживав у північнокорейському посольстві, а в день загибелі вирішив піти на зеленоградський пляж "Ангстрем". Через кілька годин його речі знайшли на березі ставка.

"Зниклого шукали кілька годин, але так і не знайшли. А вже наступного дня тіло корейця спливло на поверхню ставка, його вже впізнали", – пишуть російські ЗМІ.

Російські опозиційні видання припускають, що попри офіційну версію загиблим міг бути президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гім Чхоль. Саме ця людина очолила я делегацію військових фахівців, яка прибула до Росії.

У вівторок, 9 липня, у Росію з Північної Кореї прибула офіційна делегація, яку очолили представники Військового університету ім. Кім Ір Сена та департаменту військової освіти КНА (Корейської народної армії). Це перший такий публічний візит військової делегації КНДР до РФ за кілька десятків років, що свідчить про початок реалізації положень нової угоди про військове співробітництво Москви з Пхеньяном, згідно з якою сторони пообіцяли "захищати одне одного у випадку агресії".

Вже в липні Північна Корея готова відправити на окуповані території України свій військовий контингент з-поміж інженерних військ. Такі новини днями буквально підірвали світовий інформаційний простір.