Погибшим мог быть президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гим Чхоль

В Москве утонул высокопоставленный член делегации КНДР, решивший искупаться в пруду в Зеленограде. Несмотря на то, что официальная версия утверждает, что погибший – это 54-летний представитель корейского сельхозпредприятия по имени Ким Кум Чоль, есть повод считать, что на самом деле это важный чиновник.

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что член делегации КНДР проживал в северокорейском посольстве, а в день гибели решил отправиться на зеленоградский пляж "Ангстрем". Через несколько часов его вещи нашли на берегу пруда.

"Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли. А на следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже узнали", – пишут российские СМИ.

Российские оппозиционные издания предполагают, что, несмотря на официальную версию, погибшим мог быть президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гим Чхоль. Именно этот человек возглавил я прибывшую в Россию делегацию военных специалистов.

Во вторник, 9 июля, в Россию из Северной Кореи прибыла официальная делегация, возглавленная представителями Военного университета им. Ким Ир Сена и Департамента военного образования КНА (Корейской народной армии). Это первый подобный публичный визит военной делегации КНДР в РФ за несколько десятков лет, свидетельствующий о начале реализации положений нового соглашения о военном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном, согласно которому стороны пообещали "защищать друг друга в случае агрессии".

Уже в июле Северная Корея готова отправить на оккупированные территории Украины свой военный контингент из инженерных войск. Такие новости на днях буквально взорвали мировое информационное пространство.