Ілон Маск "умертвив" свого сина: що стало причиною (відео)

Він пообіцяв знищити вірус, який спричинив це

Мільярдер і власник SpaceX, Tesla та соцмережі X Ілон Маск заявив, що його син "мертвий" через прийом блокаторів статевого дозрівання. Внаслідок їх приймання хлопець став вважатися дівчиною.

Про це пише Yahoo з посиланням на інтерв’ю доктору Джордану Петерсону. Повідомляється, що лікарі не пояснили Ілону Маску до кінця суть дії препаратів та обманом змусили його підписати документи.

"Це сталося з одним з моїх старших синів, коли мене, по суті, обманом змусили підписати документи за одного з моїх старших синів, Ксав’є. Це було до того, як я зрозумів, що відбувається. Тоді був COVID, тому було багато плутанини, і мені сказали, що Ксав’є може накласти на себе руки, якщо він цього не зробить…" — уточнив підприємець.

Коли він давав згоду на лікування сина, лікарі не пояснили, що блокатори статевого дозрівання – це стерилізуючі препарати. Тому Маск дозволив приймати їх своєму синові. Зараз Ксав’є "мертвий", він "убитий вірусом пробудження".

"Я заприсягся знищити вірус пробудження після цього... і ми досягаємо певного прогресу", — додав підприємець.

Додамо, що 2022 року 18-річний син Ілона Маска здійснив камінг-аут. Хлопець змінив стать і відмовився від прізвища свого батька — тепер Ксав’є трансгендерна жінка на ім’я Вів’єн Джена Вілсон.

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск зробив пожертву у фонд America PAC. Цей фонд підтримує та фінансує передвиборчу кампанію колишнього президента Дональда Трампа. Також "Телеграф" писав, що у Маска працюють над захистом Starlink від російських "глушилок".