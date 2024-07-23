Илон Маск "умертвил" своего сына: что стало причиной (видео)

Он пообещал уничтожить вирус, который стал этому причиной

Миллиардер и владелец SpaceX, Tesla и соцсети X Илон Маск заявил, что его сын "мертв" из-за приема блокаторов полового созревания. В результате их приема парень стал считаться девушкой.

Об этом пишет Yahoo со ссылкой на интервью доктору Джордану Петерсону. Сообщается, что врачи не объяснили Илону Маску до конца суть действия препаратов и обманом заставили его подписать документы.

"Это случилось с одним из моих старших сыновей, когда меня, по сути, обманом заставили подписать документы за одного из моих старших сыновей, Ксавье. Это было до того, как я понял, что происходит. Тогда был COVID, поэтому было много путаницы, и мне сказали, что Ксавье может покончить с собой, если он этого не сделает…" — уточнил предприниматель.

Когда он давал согласие на лечение сына, врачи не объяснили, что блокаторы полового созревания — это стерилизующие препараты. Поэтому Маск позволил принимать их своему сыну. Сейчас Ксавье "мертв", он "убит вирусом пробуждения".

"Я поклялся уничтожить вирус пробуждения после этого… и мы достигаем определенного прогресса", — добавил предприниматель.

Добавим, что в 2022 году 18-летний сын Илона Маска совершил каминг-аут. Парень сменил пол и отказался от фамилии своего отца — теперь Ксавье трансгендерная женщина по имени Вивьен Джена Уилсон.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск сделал пожертвование в фонд America PAC. Этот фонд поддерживает и финансирует предвыборную кампанию бывшего президента Дональда Трампа. Также "Телеграф" писал, что у Маска работают над защитой Starlink от российских "глушилок.