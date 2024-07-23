Балансує між еко та Его: що ховається в гаражі Камали Гарріс (фото)

На чому воліє пересуватися одна з найвпливовіших жінок у світовій політиці

Нам завжди цікаво зазирнути в гаражі знаменитостей, а Камала Гарріс – одна з фігур, що найбільш обговорюються останнім часом. Вона не тільки стала першою жінкою на посаді віцепрезидента США, але й цілком імовірно буде балотуватися на посаду 47-го президента США.

При статках, що оцінюються приблизно в 7 мільйонів доларів, її автомобільна колекція напрочуд скромна. Маючи доступ до розкішних авто та ексклюзивних брендів, вона вибирає практичність.

Chevrolet Bolt EV: вибір на користь екології

Перший автомобіль у гаражі Гарріс – Chevrolet Bolt EV, популярний у штатах електромобіль. Це один із найпоширеніших електрокарів у США з погляду масового прийняття, практичності та доступності. Ціни навіть на нову модель стартую від 25 000 доларів.

Ключові характеристики:

запас ходу: 416 км на одній зарядці,

потужність: 200 к.с.,

швидка зарядка: 161 км за 30 хвилин.

Вибір Bolt EV демонструє прихильність Харріс до інновацій та турботу про навколишнє середовище. Це своєрідний сигнал суспільству про важливість переходу на екологічно чистий транспорт.

Chevrolet Suburban: комфорт та безпека

На противагу компактному електромобілю, другий автомобіль у гаражі Гарріс – потужний Chevrolet Suburban. Цей великий позашляховик забезпечує комфорт та простір для перевезення великої кількості пасажирів чи багажу, що особливо важливо для політичних діячів, які часто подорожують з командою.

Особливості:

двигун: 6,2-літровий V8 (420 к.с.) або 3,0-літровий I-6 (277 к.с.),

просторий салон для комфортних поїздок,

високий рівень безпеки.

Suburban ідеально підходить для офіційних заходів та тривалих поїздок, забезпечуючи необхідний комфорт та представництво для віцепрезидента. Вибір такого автомобіля свідчить про те, що Гарріс цінує функціональність та зручність, а не лише естетичний вигляд.

Попри високу посаду, Гарріс не прагне зайвої розкоші у виборі автомобілів, що також говорить про її скромність і вміння цінувати практичні рішення. Водночас сусідство в гаражі економічного електрокара та представницького позашляховика відбиває різні аспекти її життя як політика.

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