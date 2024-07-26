"Німці називали фюрером": колишній президент Німеччини порівняв Трампа з Гітлером

Цей хлопець із самої верхівки фінансового світу видає себе за рятівника бідних та безправних, вважає він

Експрезидент Німеччини порівняв кандидата в президенти США Дональда Трампа з Гітлером. Він каже, що Трамп має особливу здатність апелювати до певного сегмента електорату своїм способом життя.

Йоахім Гаук народився 1940 року і прожив понад 5 років за націонал-соціалізму. Про це він заявив у своєму нещодавньому інтерв'ю телеканалу ZDF, згадаючи ті часи, говорячи про США.

"Є елемент комунікативної присутності, який є ефективним. Це зовсім не залежить від того, до чого придатна людина і якою вона. Ви маєте згадати історію Німеччини. Ми маємо хлопця, якого німці називали фюрером. Він мав дар присутності в ЗМІ, що мало неймовірний розтлінний ефект, так що ціла країна не просто пішла за ним, але й була розбещена одним лише талантом або даром, який потрібен певній частині населення, завжди бути поряд і сигналізувати: я зможу", — сказав Гаук.

Він зауважив, що Трамп має особливу здатність апелювати до певного сегмента електорату своїм способом життя.

"Я знаходжу майже незрозумілим, що цей хлопець із самої верхівки фінансового світу видає себе за рятівника бідних та безправних! Те, що християни-протестанти у США не ображені способом життя такої людини, а щасливі, коли її обирають, абсолютно загадкове", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що експрезидент Дональд Трамп все ще залишається лідером у президентських перегонах в США, проте над ним вперше зависла серйозна загроза поразки на виборах. Він випереджає віцепрезидента Камалу Гарріс тільки на два процентних пункти.