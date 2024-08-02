США назвали переможця на виборах у Венесуелі: Блінкен зробив заяву

Щонайменше 12 мільйонів венесуельців прийшли на виборчі дільниці

США вважають переможцем президентських виборів у Венесуелі, після яких у країні спалахнули масштабні протести, лідера опозиції Едмунда Гонсалеса. Він був головним опонентом чинного глави держави Ніколаса Мадуро.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також висловив схвалення народу Венесуели "за його участь у президентських виборах 28 липня, попри значні труднощі".

"На жаль, обробка цього голосування та оголошення результатів контрольованою Мадуро Національною виборчою радою (CNE) були глибоко помилковими, що призвело до оголошених результатів, які не відображають волю народу Венесуели", — йдеться в заяві.

Зазначається, що швидке оголошення Мадуро переможцем "пройшло без жодних доказів". Офіційні дані щодо підрахунку голосів досі не опубліковані, "попри неодноразові заклики венесуельців та міжнародної спільноти зробити це", зазначив Блінкен.

Водночас, наголосив він, демократична опозиція опублікувала понад 80% підсумків голосування, отриманих із виборчих дільниць по всій Венесуелі. І вони кажуть про перемогу Гонсалеса.

"Ці таблиці підрахунку свідчать про те, що Едмундо Гонсалес Уррутія отримав більше голосів на цих виборах з непереборною перевагою. Незалежні спостерігачі підтвердили ці факти, і цей результат також був підтверджений екзит-полами у день виборів та швидкими підрахунками", — сказано у заяві Блінкена.

Він додав, що за кілька днів після виборів США провели широкі консультації з партнерами та союзниками по всьому світу. Країни використовували різні підходи, але жодна з них не дійшла висновку, що Ніколас Мадуро отримав більше голосів на цих виборах.

"Зважаючи на переконливі докази для Сполучених Штатів і, що найважливіше, для венесуельського народу стає очевидним, що Едмундо Гонсалес Уррутія набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня", — заявив Блінкен.

Він привітав Гонсалеса з успішною кампанією. Блінкен зазначив, що зараз політики Венесуели мають "почати обговорення щодо серйозного, мирного переходу" влади відповідно до місцевого законодавства та волі народу.

Як повідомляв "Телеграф", американський мільярдер Ілон Маск активно підтримує народ Венесуели. Він заявив, що готовий на поєдинок із Ніколасом Мадуро.