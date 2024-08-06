Оренда квартир у Києві різко подорожчала: в якому районі краще шукати житло

Актуальна інформація для тих, хто шукає житло у столиці

Декілька місяців поспіль ціни на оренду квартир в Києві тішили своєю відносною стабільністю, однак на кінець літа вони підскочили. В деяких районах житло подорожчало не на одну тисячу.

Експерти зазначають, що на орендне житло в столиці зріс попит. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Ціна оренди напряму залежить від площі квартири та кількості кімнат. Також важливі інші чинники, а саме наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Загалом середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 15 тисяч гривень. За останні пів року ціна зросла на 20%.

Традиційно найвищі ціни на оренду спостерігаються в центральних районах міста – Печерському (33 800 грн) та Шевченківському (25 000 грн). Також високі ціни у Голосіївському районі (17 000 грн) та Подільському (16 200 грн).

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дарницькому (14 600 грн), Дніпровському (13 000 грн), Святошинському (12 000 грн) та Деснянському (8 500 грн) районах.

Двокімнатні квартири в середньому можна зняти за 20 тисяч гривень на місяць. Їх ціна за останні пів року зросла на 7%.

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру в Печерському (41 800 грн), Шевченківському (32 500 грн), Голосіївському (29 000 грн) та Солом'янському (20 000 грн) районах.

Помірні ціни на 2-кімнатне житло в Оболонському (18 800 грн) та Дарницькому (18 000 грн) районах столиці.

Найдешевші варіанти представлені у Дніпровському (17 800 грн), Святошинському (15 000 грн) та Деснянському (10 000 грн) районах.

Виросли ціни й на оренду 3-кімнатної квартири. Найдорожче житло залишається у Печерському (67 000 грн), Шевченківському (52 300 грн) та Голосіївському (39 900 грн) районах.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти у Дніпровському (27 000 грн), Дарницькому (22 000 грн) та Святошинському (19 000 грн) районах.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві здають лакшері-квартиру за десятки тисяч доларів на місяць. Помешкання вражає розмірами та своїм розкішним інтер’єром, виконаним в ексклюзивному стилі мікс арт-деко, хай-тек та мінімалізм.