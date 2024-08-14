Большой друг Украины собирается уйти в отставку в ближайшее время: что об этом известно
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Ожидается, что премьер объяснит свое решение на предстоящей пресс-конференции
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, вероятно, уйдет в отставку уже в следующем месяце. Он решил не баллотироваться на следующих президентских выборах правящей партии.
Об этом сообщает местное издание NHK. По его данным, премьер якобы об этом заявил лично во время разговора с одним из высокопоставленных чиновников.
Также стоит отметить, что о решении Кисиды уйти в отставку с поста лидера правящей партии писал также и ряд японских СМИ. Ожидается, что премьер объяснит свое решение на предстоящей пресс-конференции.
Как отмечает NHK, соответствующее заявление главы японского правительства прозвучало на фоне недавнего скандала в стране вокруг сбора средств, в который были замешаны несколько фракций правящей партии.
"Недавние опросы NHK показывают, что кабинет Кисиды имеет низкий рейтинг одобрения", — говорится в материале.
Фумио Кисида
Кисида вступил в должность премьер-министром Японии 4 октября 2021 года после того, как стал президентом ЛДП с 29 сентября 2021-го.
Во время широкомасштабного вторжения РФ в Украину интенсифицировал поддержку Киева со стороны Токио.
В 2023-м году лично приезжал в Украину для переговоров на высшем уровне с президентом Владимиром Зеленским.
Во время его правления Япония выделяла Украине миллиарды долларов помощи, а также вводила санкции против физлиц и юрлиц из РФ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Японии оценили, способна ли РФ применить ядерку.