Малі та Україна: у ГУР зробили несподівану заяву

В Україні вважають, що Малі приймає надто поспішне рішення

Влада Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною. Таке рішення було ухвалено нібито після слів представника ГУР. У телеефірі 29 липня сказав, що малійські повстанці отримали інформацію для проведення атаки.

Проте на цьому тижні представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що "не робив подібних заяв" про причетність ГУР до нападу. Про це пише Financial Times.

"Міністерство закордонних справ України також назвало рішення Малі розірвати відносини "близоруким і поспішним" і заперечувало, що його країна відігравала будь-яку роль у нападі повстанців-туарегів. Міністерство не відразу прокоментувало рішення Нігера розірвати відносини в середу", — йдеться у матеріалі британської газети.

Водночас представник уряду Нігера Амаду Абдрамане в телевізійній заяві сказав, що правляча хунта країни розірвала відносини з Україною "негайно... на знак повної солідарності з урядом та народом Малі".

"Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушність суверенітету та територіальної цілісності інших країн і рішуче відкидає звинувачення перехідного уряду Малі в нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму", — сказали в МЗС України у відповідь на ситуацію.

Що сталося

Військова хунта, яка перебуває при владі в Малі, стверджує, що представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов "визнав причетність" Києва до розгрому повстанцями-туарегами наприкінці липня на півночі Малі урядових військ та найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", бойовики якої брали участь у війні проти України.

"Те, що повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців, це бачив увесь світ", — сказав Юсов 29 липня в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Республіці Малі колона російської приватної військової компанії "Вагнер" потрапила в засідку. Повстанці-туареги у прикордонному місті Тінзауатен поранили та вбили десятки найманців ПВК, у тому числі ліквідували відомого російського пропагандиста та автора російського Telegram-каналу Grey Zone із позивним "Білий".