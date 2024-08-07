Так все одно, що аж невдобно: ще одна проросійська африканська хунта розірвала дипвідносини з Україною

Невизнана навіть сусідніми країнами нігерська хунта заявила, що буде звертатися до Ради Безпеки ООН

Західноафриканська країна Нігер, яка контролюється проросійською нелегітимною військовою хунтою, слідом за подібними "урядами" Малі та Буркіна-Фасо оголосила про розрив дипломатичних відносин з Україною. Хунта звинуватила Україну в підтримці "терористичних груп".

Про це пише AFP. Зазначається, що невизнана навіть сусідніми країнами нігерська хунта заявила, що буде звертатися до Ради Безпеки ООН, щоб обговорити "агресію" України. Щоправда, їхні російські хазяї у цьому органі вже не головують.

Цікаво, що у липні 2023 року Малі, Нігер та Буркіна-Фасо, де головують проросійські невизнані військові хунти, створили так звану "Конфедерацію держав Сахеля (АЕS)". Цей "альянс" звернувся по військову допомогу до Росії, оскільки йому загрожувала війна з низкою сусідніх африканських країн, які не визнають хунтистів.

Нагадаємо, що не так давно повстанці-туареги в Малі розгромили спільну колону урядових військ та вагнерівців. Десятки російських найманців було вбито та поранено. Також багато з них було взято в полон.

Згодом "Телеграф" повідомив, що повстанці-туареги з Малі запропонували передати полонених вагнерівців Україні. Це має стати жестом підтримки та солідарності з українцями.

Після цього так звані "уряди" двох африканських країн, Малі та Буркіна-Фасо, оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною нібито через "підтримку міжнародного тероризму" та "неонацизм" української влади. Пікантність у тому, що обидва "уряди" не є легітимними, до влади прийшли через військові перевороти, влаштовують теракти проти власного народу та національних меншин, утримуючись при владі завдяки підтримці російських терористів та китайських комуністів.