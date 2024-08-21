Як не віддати в чужій країні всі гроші за помиї: експерт назвав туристам чіткі ознаки ресторану-пастки

Замість їжі ви отримаєте лише розчарування

Ми розповідали, як правильно їсти піцу, щоб вас не вважали туристом. Немає нічого поганого у тому, щоб справді бути туристом, аж поки місцеві комерсанти не захочуть на вас заробити.

Саме це стається з відвідувачами ресторанів-пасток. Серед безлічі закладів легко потрапити в туристичну пастку і замість смачної їжі отримати розчарування. Як не втрапити на гачок і відрізнити такий ресторан у Римі, розповів експерт romevacationtips. Однак це стосується будь-якого туристичного міста.

Ознаки ресторану-пастки і як не втрапити у неї

Уникайте закладів біля популярних визначних пам'яток. Чим ближче ресторан до Колізею чи Фонтану Треві, тим вищі ціни і, як правило, нижча якість їжі.

Не довіряйте закладам, які активно заманюють туристів. Якщо вас зупиняють на вулиці і запрошують до ресторану, краще пройти повз.

Якщо меню ламіноване або в ньому багато фотографій страв, це може бути ознакою туристичної пастки. Стара Європа любить меню-книги.

Зверніть увагу на відвідувачів. Якщо в ресторані переважно туристи, а місцевих мало, варто задуматися. Краще запитайте у місцевих жителів або в готелі, де вони люблять пообідати.

Де шукати справжні італійські ресторани:

Вулиці, що відходять від основних туристичних маршрутів

На ринках можна спробувати місцеві делікатеси і купити свіжі продукти.

Шукайте рекомендації в місцевих кулінарних групах.

Щоб насолодитися справжньою італійською кухнею, не потрібно витрачати багато грошей. Просто дотримуйтесь наших порад і вирушайте на пошуки автентичних ресторанів. Також ми розповідали, як правильно їсти хінкалі.