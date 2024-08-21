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Як не віддати в чужій країні всі гроші за помиї: експерт назвав туристам чіткі ознаки ресторану-пастки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці поради стосуються Риму, однак вони актуальні у будь-якому туристичному місті
Ці поради стосуються Риму, однак вони актуальні у будь-якому туристичному місті. Фото Rome Vacation Tips

Замість їжі ви отримаєте лише розчарування

Ми розповідали, як правильно їсти піцу, щоб вас не вважали туристом. Немає нічого поганого у тому, щоб справді бути туристом, аж поки місцеві комерсанти не захочуть на вас заробити.

Саме це стається з відвідувачами ресторанів-пасток. Серед безлічі закладів легко потрапити в туристичну пастку і замість смачної їжі отримати розчарування. Як не втрапити на гачок і відрізнити такий ресторан у Римі, розповів експерт romevacationtips. Однак це стосується будь-якого туристичного міста.

Ознаки ресторану-пастки і як не втрапити у неї

  • Уникайте закладів біля популярних визначних пам'яток. Чим ближче ресторан до Колізею чи Фонтану Треві, тим вищі ціни і, як правило, нижча якість їжі.
  • Не довіряйте закладам, які активно заманюють туристів. Якщо вас зупиняють на вулиці і запрошують до ресторану, краще пройти повз.
  • Якщо меню ламіноване або в ньому багато фотографій страв, це може бути ознакою туристичної пастки. Стара Європа любить меню-книги.
  • Зверніть увагу на відвідувачів. Якщо в ресторані переважно туристи, а місцевих мало, варто задуматися. Краще запитайте у місцевих жителів або в готелі, де вони люблять пообідати.

Де шукати справжні італійські ресторани:

  • Вулиці, що відходять від основних туристичних маршрутів
  • На ринках можна спробувати місцеві делікатеси і купити свіжі продукти.
  • Шукайте рекомендації в місцевих кулінарних групах.

Щоб насолодитися справжньою італійською кухнею, не потрібно витрачати багато грошей. Просто дотримуйтесь наших порад і вирушайте на пошуки автентичних ресторанів. Також ми розповідали, як правильно їсти хінкалі.

Теги:
#Італія #Відпочинок #Подорож #Відпустка