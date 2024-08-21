Как не отдать в чужой стране все деньги за помои: эксперт назвал туристам четкие признаки ресторана-ловушки

Вместо еды вы получите только разочарование

Мы рассказывали, как правильно есть пиццу, чтобы вас не считали туристом. Нет ничего плохого в том, чтобы действительно быть туристом, пока местные коммерсанты не захотят на вас заработать.

Именно это происходит с посетителями ресторанов-ловушек. Среди множества заведений легко попасть в туристическую ловушку и вместо вкусной еды получить разочарование. Как не попасть на крючок и отличить такой ресторан в Риме, рассказал эксперт romevacationtips. Однако это касается любого туристического города.

Признаки ресторана-ловушки и как не попасть в нее

Избегайте заведений возле популярных достопримечательностей. Чем ближе ресторан к Колизею или Фонтану Треви, тем выше цены и, как правило, более низкое качество еды.

Не доверяйте заведениям, которые активно привлекают туристов. Если вас останавливают на улице и приглашают в ресторан, лучше пройти мимо.

Если меню ламинировано или в нем много фотографий блюд, это может являться признаком туристической ловушки. Старая Европа любит меню книги.

Обратите внимание на посетителей. Если в ресторане преимущественно туристы, а местных мало, стоит задуматься. Лучше спросите у местных жителей или гостиницы, где они любят пообедать.

Где искать настоящие итальянские рестораны:

Улицы, отходящие от основных туристических маршрутов

На рынках можно попробовать местные деликатесы и приобрести свежие продукты.

Ищите рекомендации в местных кулинарных группах.

Чтобы насладиться настоящей итальянской кухней, не нужно тратить много денег. Просто следуйте нашим советам и отправляйтесь на поиски аутентичных ресторанов. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали.