Как не отдать в чужой стране все деньги за помои: эксперт назвал туристам четкие признаки ресторана-ловушки
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Вместо еды вы получите только разочарование
Мы рассказывали, как правильно есть пиццу, чтобы вас не считали туристом. Нет ничего плохого в том, чтобы действительно быть туристом, пока местные коммерсанты не захотят на вас заработать.
Именно это происходит с посетителями ресторанов-ловушек. Среди множества заведений легко попасть в туристическую ловушку и вместо вкусной еды получить разочарование. Как не попасть на крючок и отличить такой ресторан в Риме, рассказал эксперт romevacationtips. Однако это касается любого туристического города.
Признаки ресторана-ловушки и как не попасть в нее
- Избегайте заведений возле популярных достопримечательностей. Чем ближе ресторан к Колизею или Фонтану Треви, тем выше цены и, как правило, более низкое качество еды.
- Не доверяйте заведениям, которые активно привлекают туристов. Если вас останавливают на улице и приглашают в ресторан, лучше пройти мимо.
- Если меню ламинировано или в нем много фотографий блюд, это может являться признаком туристической ловушки. Старая Европа любит меню книги.
- Обратите внимание на посетителей. Если в ресторане преимущественно туристы, а местных мало, стоит задуматься. Лучше спросите у местных жителей или гостиницы, где они любят пообедать.
Где искать настоящие итальянские рестораны:
- Улицы, отходящие от основных туристических маршрутов
- На рынках можно попробовать местные деликатесы и приобрести свежие продукты.
- Ищите рекомендации в местных кулинарных группах.
Чтобы насладиться настоящей итальянской кухней, не нужно тратить много денег. Просто следуйте нашим советам и отправляйтесь на поиски аутентичных ресторанов. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали.