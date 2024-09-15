ППО не впоралась? Хусити вперше обстріляли центр Ізраїлю, подробиці (фото, відео)

Це вперше з початку війни хуситам вдалось поцілити по центральній частині країни

У неділю вранці, 15 вересня, центральна частина Ізраїлю зазнала ракетного удару з боку єменських повстанців-хуситів. Ракета класу "земля-земля" вперше досягла центру країни, влучивши у безлюдний район Тель-Авіва.

За попередніми даними, постраждалих немає. Сирени повітряної тривоги розбудили жителів ізраїльської столиці о 6:35 за місцевим часом, змусивши їх терміново шукати укриття. Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльські військові підтвердили факт атаки, зазначивши, що ракета перетнула центральну частину країни зі сходу. Система протиповітряної оборони спрацювала, і жителі чули гучні вибухи від ракет-перехоплювачів. Попри це, снаряд все ж досяг цілі, впавши на відкритій місцевості.

Заступник голови медіа-служби хуситів Насреддін Амер заявив у соціальній мережі X повідомив, що єменська ракета успішно подолала ізраїльську систему ПРО, незважаючи на спроби перехоплення 20 ракетами. Він назвав цю атаку "початком" нової фази протистояння.

Група хуситів також анонсувала, що незабаром їхній військовий речник надасть детальну інформацію про цю "якісну операцію, спрямовану вглиб сіоністського утворення".

Кореспонденти Reuters на місці події помітили клуби диму над відкритим полем у центральній частині Ізраїлю. Втім, точне походження диму — чи то від ракети, чи від уламків перехоплювача — встановити одразу не вдалося.

Це перший випадок, коли хусити змогли завдати удару так глибоко в ізраїльському повітряному просторі за допомогою ракети. З початку конфлікту в Секторі Гази в жовтні минулого року єменські повстанці неодноразово обстрілювали Ізраїль на знак солідарності з палестинцями. Однак більшість цих ракет були перехоплені. Лише одного разу, в березні, ракета влучила у відкриту місцевість поблизу ізраїльського порту Ейлат на Червоному морі.

У липні ситуація загострилася: безпілотник хуситів досяг Тель-Авіва, спричинивши загибель однієї та поранення чотирьох людей. Ця атака спровокувала Ізраїль на масштабний авіаудар по військових об'єктах хуситів поблизу єменського порту Ходейда. Внаслідок цього удару у відповідь загинуло шість осіб, ще 80 отримали поранення.

Паралельно з ракетною атакою хуситів відбувся обстріл з території Лівану. Уранці в неділю, 15 вересня, з цього напрямку було випущено 40 снарядів у бік Ізраїлю. Частина з них була перехоплена, решта впала на відкриті території. І в цьому випадку обійшлося без жертв.

Раніше "Телеграф" також писав, що в США заявили про знищення морських дронів хуситів у Червоному морі. Постанці вчергове намагалися уразити торговельні судна, проте дрони були перехоплені американськими кораблями.