ПВО не справилась? Хуситы впервые обстреляли центр Израиля, подробности (фото, видео)

Это впервые с начала войны хуситам удалось попасть по центральной части страны.

В воскресенье утром, 15 сентября, центральная часть Израиля потерпела ракетный удар со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Ракета класса "земля-земля" впервые достигла центра страны, попав в безлюдный район Тель-Авива.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сирены воздушной тревоги разбудили жителей израильской столицы в 6.35 по местному времени, заставив их срочно искать укрытие. Об этом сообщает Reuters.

Израильские военные подтвердили факт атаки, отметив, что ракета пересекла центральную часть страны с востока. Система противовоздушной обороны сработала и жители слышали громкие взрывы от ракет-перехватчиков. Несмотря на это, снаряд все же достиг цели, упав на открытую местность.

Заместитель председателя медиа-службы хуситов Насреддин Амер заявил в социальной сети X сообщил, что йеменская ракета успешно преодолела израильскую систему ПРО, несмотря на попытки перехвата 20 ракетами. Он назвал эту атаку "началом" новой фазы противостояния.

Группа хуситов также анонсировала, что вскоре их военный представитель предоставит подробную информацию об этой "качественной операции, направленной вглубь сионистского образования".

Корреспонденты Reuters на месте происшествия заметили клубы дыма над открытым полем в центральной части Израиля. Впрочем, точное происхождение дыма — от ракеты или от обломков перехватчика — установить сразу не удалось.

Это первый случай, когда хуситы смогли нанести удар так глубоко в израильском воздушном пространстве с помощью ракеты. С начала конфликта в Секторе Газа в октябре прошлого года йеменские повстанцы неоднократно обстреливали Израиль в знак солидарности с палестинцами. Однако большинство этих ракет были перехвачены. Лишь однажды, в марте, ракета попала в открытую местность вблизи израильского порта Эйлат на Красном море.

В июле ситуация обострилась: беспилотник хуситов достиг Тель-Авива, повлекший гибель одного и ранения четырех человек. Эта атака спровоцировала Израиль на масштабный авиаудар по военным объектам хуситов вблизи йеменского порта Ходейда. В результате этого ответного удара погибли шесть человек, еще 80 получили ранения.

Параллельно с ракетной атакой хуситов произошел обстрел с территории Ливана. Утром в воскресенье, 15 сентября, по этому направлению было выпущено 40 снарядов в сторону Израиля. Часть из них была перехвачена, остальные упали на открытые территории. И в этом случае обошлось без жертв.

Ранее "Телеграф" также писал, что в США заявили об уничтожении морских дронов хуситов в Красном море. Постанцы в очередной раз пытались поразить торговые суда, однако дроны были перехвачены американскими кораблями.