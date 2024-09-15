Жарт став трагічною реальністю: у Туреччині вибухнула макаронна фабрика, багато поранених (відео)

Двоє людей у тяжкому стані

Популярний іронічний вислів про "вибух на макаронній фабриці", на жаль, став жорстокою реальністю для турецької провінції Сакар’я . Там через цю подію постраждали десятки громадян.

Про це повідомляє місцевий телеканал NTV. За його даними, йдеться про фабрику, розташовану на платній автостраді Хендек на Анатолійському шосе. На її території, через невстановлену причину стався вибух, а потім спалахнула потужна пожежа.

Наразі вже відомо про серйозні руйнування та поранених. Попередньо, йдеться про 21 постраждалого, двоє з них у тяжкому стані. Постраждалих було доставлено до лікарень медичними бригадами.

"За попередніми даними, вибух стався на ділянці млина. Однак причину загоряння буде встановлено під час розслідування пожежної служби та поліції після повної ліквідації пожежі", — сказав губернатор Сакарі’ї Яшар Караденіз.

Вогнеборці досі намагаються загасити пожежу, дим від якої видніється за сотні метрів. Відео та фото з місця подій публікує телеканал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині стався вибух на заводі оборонного концерну.