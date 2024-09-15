Шутка стала трагической реальностью: в Турции взорвалась макаронная фабрика, много раненых (видео)

Два человека в тяжелом состоянии

Популярное ироничное выражение о "взрыве на макаронной фабрике", к сожалению, стало жестокой реальностью для турецкой провинции Сакарья. Там из-за этого происшествия пострадали десятки граждан.

Об этом сообщает местный телеканал NTV. По его данным, речь о фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе. На её территории, по неустановленной причине произошел взрыв, а после разгорелся мощный пожар.

В настоящий момент уже известно о серьезных разрушениях и раненых. Предварительно, речь идет о 21 пострадавшем, двое из них в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы медицинскими бригадами.

"По предварительным данным, взрыв произошел на участке мельницы. Однако причина возгорания будет установлена ​​в ходе расследования пожарной службы и полиции после полной ликвидации пожара" — сказал губернатор Сакарьи Яшар Карадениз.

Огнеборцы до сих пор пытаются потушить пожар, дым от которого виднеется за сотни метров. Видео и фото с места событий публикует телеканал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии произошел взрыв на заводе оборонного концерна.