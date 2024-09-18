Норвегія виявила високий рівень радіації з Чорнобилю: що сталось насправді
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Виявлені кількості радіації викликають занепокоєння
Влада Норвегії заявила про підвищення рівня радіації біля арктичного кордону з Росією. В Осло заявили, що високий рівень цезію – 137 спричинили нещодавні лісові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на норвезьке управління з радіаційної та ядерної безпеки. За даними управління, у Сванховді в період з 9 по 16 вересня і у Вікшеф'єллі з 5 по 12 вересня зафіксували високі рівні радіоактивного цезію.
Однак вони не становили небезпеки для навколишнього середовища та людей в цих районах. На думку спеціалістів управління, цього разу, ймовірно, провиною послужила нещодавня лісова пожежа біля Чорнобильської АЕС.
Тим часом у Фінляндії заявили, що там виявили трохи вищі рівні цезію. За даними фінського управління з радіації та ядерної безпеки, виявлені кількості радіації є незначними.
Водночас пресслужба КМДА стверджує, що станом на ранок 18 вересня в Києві радіаційний фон перебував у нормі.
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