Російський агресор тривалий час був розвідником

Сьогодні, 7 жовтня — День народження одного з найбільш кривавих диктаторів в історії — президента Росії Володимира Путіна. Йому виповнюється 72 роки. Диктатор розв'язав повномасштабну війну проти України та дає накази виконувати страшні злочини.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, який вигляд мав диктатор і яку посаду обіймав, коли народився президент України Володимир Зеленський.

Путін під час народження Зеленського

Володимир Путін народився в Санкт-Петербурзі в 1952 році у бідній родині. Батько служив у військах НКВС, які в Радянському Союзі здійснювали злочини проти людяності. А мама — санітаркою, прибиральницею. Вони жили в малій комунальній квартирі.

З дитинства Путін мріяв отримати роботу розвідника та працювати в органах державної безпеки. Так, майбутній диктатор вступив у Ленінградський університет, де навчався на юридичному факультеті. Паралельно вступив до Комуністичної партії.

А от Володимир Зеленський, чинний президент України з'явився на світ 25 січня 1978 року в Кривому Розі. Він більшість життя присвятив професії актора, а у 2019 році став главою держави.

Цікаво, що коли Зеленський народився, Путін саме завершував навчання в Ленінградському університеті. Після цього він отримав скерування на роботу в Комітет державної безпеки СРСР. Він працював контррозвідником в слідчому відділі Ленінградського управління спецслужби.

Згодом навчався у Вищій школі КДБ в Москві. Також служив розвідником у Німеччині, де під прикриттям був директором Будинку дружби СРСР. Його агентурним ім'ям було "Міль".

Пізніше повернувся в Росію, де змінив кілька посад: помічник проректора з міжнародних питань Ленінградського університету, радник мера Ленінграда (Санкт-Петербургу), голова Комітету із зовнішніх зв'язків, перший заступник голови уряду Санкт-Петербурга.

У 1996 році переїхав до Москви, де став заступником керівника справами президента РФ. Пізніше працював першим заступником Адміністрації президента. У 1998 році отримав посаду голови ФСБ.

У 2000 році Путін став президентом Росії, яким є й до сьогодні. На його руках — кров десятків тисяч вбитих українців і вщент зруйновані українські міста.

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