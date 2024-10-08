Все меньше с каждым годом: кто из лидеров государств поздравил Путина с днем рождения

День рождения Путина тоже становится все более токсичным с каждым годом

Так называемого "президента" России Владимира Путина, 7 октября отметившего 72-летие, поздравили представители только восьми государств мира. Это гораздо меньше, чем в 2023 году и в 2022 году – количество лидеров, которые не боятся запачкаться, падает с каждым годом.

На это пожаловались российские СМИ. По их данным, в этом году "президента" России приветствовали представители Турции, Армении, путинского сателлита Беларуси, а также нескольких других государств.

Кроме того, российские пропагандисты опубликовали список лидеров, поздравивших военного преступника с днем рождения:

президент Никарагуа, фактический диктатор Даниэль Ортега;

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;

самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко – единственный, кто сделал это лично, прилетев в Москву на поклон;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный, кто провел с Путиным телефонный разговор;

президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.

Интересно, что из восьми лидеров только двое поздравили Путина чем-то большим, чем специальная приветственная телеграмма. Кроме того, в этом году день рождения Путина проигнорировали руководитель Китая Си Цзиньпин, диктатор КНДР Ким Чен Ин, поставляющий путинскому режиму ракеты и снаряды, а также лидеры Ирана (президент Масуд Пезешкиан и реальный руководитель страны, аятолла Али Хаменеи).

При этом в октябре 2022 года, когда война в Украине шла уже восемь месяцев, Путина поздравили 14 глав государств, большинство из которых сделало это лично или по телефону. Однако уже в октябре 2023 года их число сократилось до 10. И это точно не сравнимо с 2021 годом, когда Путин получал поздравления, в том числе, от лидеров цивилизованных стран Запада.

Напомним, что 7 октября 2024 года был день рождения одного из самых кровавых диктаторов в истории — так называемого "президента" России Путина. Ему исполняется 72 года. Он развязал полномасштабную войну против Украины и дает приказы совершать страшные преступления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что психолог рассказал о чудачестве поведения Путина. У "президента" точно есть болезни и двойники.