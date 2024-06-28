Третій зайвий? Ще один кандидат у президенти США провів дебати поодинці, ЗМІ дізналися подробиці

Роберта Ф. Кеннеді-молодшого не було запрошено на дебати CNN

Незалежний кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки (США) Роберт Ф. Кеннеді-молодший провів дебати наодинці. Він відповів на ті самі питання, які провідні CNN поставили колишньому президентові Дональду Трампу та президенту Джо Байдену.

Про це пише The New York Tims. Виступ політика, на думку видання, вийшов трохи незграбним.

У статті йдеться, що Роберта Ф. Кеннеді-молодшого не було запрошено на захід в четвер в Атланті. Але це не завадило йому взяти дистанційну участь у перших президентських дебатах цього року, транслюючи їх у прямому ефірі.

Захід цей назвали "Справжні дебати". Транслювався він у прямому ефірі телеканалом X, власником якого є одіозний мільярдер Ілон Маск. Кандидат стояв на самоті на сцені, поруч із екраном, де показували дебати CNN. Кеннеді відповів на ті ж питання, які ведучі ставили Трампу та Байдену. Модератором виступив Джон Стоссел, лібертаріанець та колишній ведучий каналів ABC та Fox Business, який зараз управляє платформою онлайн-коментарів.

Штаб Кеннеді вирішив організувати цей захід після того, як його виключили із дебатів CNN.

У The New York Tims пояснили, що для участі у цих дебатах є вимога — кандидат має бути у бюлетенях достатньої кількості штатів, щоб мати шанс отримати 271 голос виборців. Кеннеді ж офіційно фігурує у бюлетенях лише у семи штатах. Він також мав отримати щонайменше 15 відсотків підтримки у чотирьох схвалених загальнонаціональних опитуваннях. Минулого тижня він мав лише три такі опитування.

Під час трансляції Кеннеді розкритикував CNN, заявивши, що телеканал "вступив у змову" з двома основними кандидатами, "щоб утримати мене від сцени". Через кілька хвилин він сказав, що формат дебатів означає, що ніхто не кидає виклик Трампу або Байдену в їхніх "вічних війнах і витратах, що вийшли з-під контролю". А пізніше він додав, що CNN був "найактивнішим прихильником" карантину через Covid-19 та інші пандемічні обмеження, які, за його словами, запровадили Трамп і Байден.

А що про Україну?

Офіційну позицію самого політика щодо російського вторгнення в Україну знайти важко. Однак у своєму Twitter він нещодавно публікував чужий матеріал, у якому однією з причин війни названо геополітичні спроби розширення НАТО. Також автор статті вважає, що режим Януковича для України був "мудрим та виваженим вибором". При цьому син Роберта Кеннеді-молодшого воював на боці ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розкрив подробиці служби сина Роберта Кеннеді-молодшого у лавах "Іноземного легіону" в Україні. За словами політика, його син Коннор брав участь у визволенні Харківської області від окупантів.