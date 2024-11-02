В Австралії помер найбільший крокодил у світі (фото та відео)

Він важив майже тонну

В Австралії помер найбільший крокодил у світі, йому було понад 110 років. Хижак на ім’я Кассіус був занесений до Книги рекордів Гіннесса як найбільша рептилія у світі, яка мешкає в неволі.

Організація Marineland Melanesia Crocodile Habitat повідомила, що здоров’я Кассіуса погіршилося з 15 жовтня. Саме ця організація доглядала крокодила. На думку фахівців, він прожив довше життя, ніж його родичі у диких умовах.

"Він був дуже старий і, ймовірно, жив довше, ніж дикий крокодил. Кассіуса нам дуже не вистачатиме, але наша любов і пам’ять про нього назавжди залишаться в наших серцях", — повідомили у Marineland Melanesia Crocodile Habitat.

Крокодил був спійманий у 1984 році в національному парку Какаду на півночі Австралії, відтоді він жив на одній із крокодилових ферм у штаті Квінсленд. Своє ім’я рептилія отримала на честь легендарного американського боксера Кассіуса Клея, який більш відомий під ім’ям Мохаммед Алі, пише Reuters.

Довжина Кассіуса була 5,48 метра, а вага майже тонна. Він потрапив у книгу рекордів Гіннесса як найбільший у світі крокодил, що живе у неволі, після смерті у 2013 році філіппінського крокодила Лолонга, довжина якого складала 6,17 метра.

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