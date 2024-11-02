В Австралии умер самый большой крокодил в мире (фото и видео)

Он весил почти тонну

В Австралии умер самый большой крокодил в мире, ему было больше 110 лет. Хищник по имени Кассиус был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная рептилия в мире, обитающая в неволе.

Организация Marineland Melanesia Crocodile Habitat сообщила, что здоровье Кассиуса ухудшилось с 15 октября. Именно эта организация ухаживала за крокодилом. По мнению специалистов, он прожил более долгую жизнь, чем его сородичи в диких условиях.

"Он был очень стар и, предположительно, жил дольше, чем дикий крокодил. Кассиуса нам будет очень не хватать, но наша любовь и память о нем навсегда останутся в наших сердцах", — сообщили в Marineland Melanesia Crocodile Habitat.

Крокодил был пойман в 1984 году в национальном парке Какаду на севере Австралии, с тех пор он жил на одной из крокодиловых ферм в штате Квинсленд. Свое имя рептилия получила в честь легендарного американского боксера Кассиуса Клея, который более известен под именем Мохаммеда Али, пишет Reuters.

Длина Кассиуса была 5,48 метра, а вес — почти тонна. Он попал в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире крокодил, содержащийся в неволе, после смерти в 2013 году филиппинского крокодила Лолонга, длиной 6,17 метра.

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