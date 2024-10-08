Небезпечний вірус поширюється світом. Чи варто Україні чекати на зараження

Небезпечний вірус поширюється з Уганди по всьому світу

З кінця вересня 2024 року, окрім вірусу Nipah, світові може загрожувати спалах не менш небезпечної інфекції. Йдеться про вірус Марбурга, який зафіксували у Руанді: цей вірус може спричинити нову епідемію.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). За даними організації, станом на 1 жовтня в Руанді через цю хворобу померли 10 людей. Серед померлих здебільшого були медики з відділення інтенсивної терапії у столиці країни Кігалі.

У середу, 2 жовтня, поліція Німеччини на декілька годинників закрила центральний вокзал Гамбурга. Як повідомляє Euronews, двох пасажирів із симптомами даного вірусу зняли з поїзда, який їхав до Гамбургу з Франкфурта-на-Майні. Йдеться про студента-медика, який приїхав до Німеччини з Руанди на навчання. Під час поїздки у нього, а також його подруги виявили симптоми вірусу.

Даний вірус викликає швидко прогресуючу лихоманку, яка має схильність до швидкого поширення, а захист від нього потребує специфічних засобів. Про це у коментарі УНН заявила головний інфекціоніст України Ольга Голубовська. Вона додала, що на сьогодні ця хвороба має регіональне значення, але згодом поширюватиметься далі, оскільки ми живемо у світі, який дуже швидко змінюється.

Водночас, російські "ЗМІ" поширили новину про те, що цим вірусом нібито заразився боєць Збройних сил України. Він нібито проходив навчання у Польщі перед відправкою на фронті, а зараз нібито перебуває у лікарні Ужгорода. Однак інших відомостей, які б підтверджували цю новину, більше немає ніде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влітку цього року лихоманка Західного Нілу вирувала в Ізраїлі. Деяких пацієнтів урятувати не вдалося.