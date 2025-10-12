Ангела Меркель відіграла несподівану роль у нападі Росії на Україну

Свіжі відомості про роль Німеччини, де половина політиків куплені Росією, у підготовці ЗС РФ до ведення сучасних воєн знову ставлять під сумнів вплив берлінської політики на безпеку Східної Європи напередодні агресії РФ проти України.

Що потрібно знати:

Оборонний концерн Rheinmetall за підтримки уряду Меркель розробляв симулятори та обладнання для російських військових

Позиція Ангели Меркель була однією з причин, через яку Україна та Грузія не отримали План дій щодо членства в НАТО на саміті в Бухаресті

Співпраця з РФ у сфері оборони не зміцнила стабільність, а посилила військовий потенціал РФ перед вторгненням до України

Про це йдеться у матеріалі німецького тижневика Spiegel. Позиція Ангели Меркель завадила Україні та Грузії отримати ПДЧ до НАТО у 2008 році.

За даними видання, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель сприяла російським військовим у освоєнні сучасних методів ведення бою ще до вторгнення Росії до України у 2014 році. На той час оборонний концерн Rheinmetall розробляв для російської армії симулятори, програмне забезпечення та обладнання, розраховуючи отримати контракт на суму близько 1 мільярда євро.

Завод Rheinmetall в Німеччині

Німецькі технології у розпорядженні Москви

За підтримки уряду Меркель планувалося створення мережі навчальних центрів у Росії, побудованих на зразок німецького полігону Альтмарк, де проводилися навчання з імітацією сучасних бойових дій. Ці центри мали підвищити боєздатність російських військ та підготувати їх до нових типів військових операцій.

Політика Меркель та її наслідки

На саміті НАТО у Бухаресті у квітні 2008 року Україна та Грузія не отримали запрошення до Плану дій щодо членства — частково через позицію Меркель.

Через кілька місяців після цього Росія розпочала війну проти Грузії. У Берліні тоді виходили з того, що співпраця з Москвою допоможе зміцнити стабільність у регіоні, проте насправді вона лише посилила військовий потенціал РФ перед її вторгненням до України.

Нагадаємо, на початку жовтня Меркель вирішила висловитися про війну в Україні та поклала відповідальність за вторгнення Росії на країни Балтії та Польщу.