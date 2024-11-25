Хто буде протистояти фанату Путіна у другому турі виборів у Румунії

Без російських рук і тут не обійшлося

У Румунії завершився перший тур президентських виборів. За його результатами стали відомі два кандидати, що продовжать боротьбу за найвищу державну посаду.

Центральна виборча комісія країни оприлюднила остаточні дані після підрахунку всіх бюлетенів. Лідером голосування несподівано став Калін Джорджеску, який отримав 22,94% підтримки виборців. Він є відомим ультраправим політиком із проросійськими поглядами. Проте своєї партії він не має. Зокрема, Джорджеску активно критикує Європейський Союз та НАТО, стверджуючи, що ці організації не враховують інтересів Румунії.

У своїх виступах він також звинувачував Захід у провокуванні війни в Україні, заявляючи про маніпуляції американських військових компаній. Результат Джорджеску став несподіванкою, адже жодні соціологічні опитування не прогнозували йому навіть виходу до другого туру.

Калін Джорджеску

Друге місце посіла Елена Ласконі, яка представляє опозиційний Союз порятунку Румунії. Її підтримали 19,18% виборців. Ласконі відома своєю проєвропейською позицією та симпатією до України. Вона критикувала уряд Румунії за слабку реакцію на ситуацію з російськими дронами, які час від часу фіксують на румунській території. Також Ласконі заявляла, що може ініціювати обмеження на в’їзд до країни для угорського прем’єра Віктора Орбана через його заяви, які вона вважає недружніми.

Елена Ласконі,

Ласконі вдалося обійти чинного прем’єр-міністра Румунії Марчела Чолаку з незначною перевагою – лише 2742 голоси. Чолаку, який набрав 19,10%, визнав поразку та оголосив про відставку з посади лідера Соціал-демократичної партії через невдалий результат. Він заявив, що не оскаржуватиме результати голосування, попри таку мінімальну різницю.

Таким чином, у другому турі зійдуться два політики з діаметрально протилежними поглядами. Калін Джорджеску, відомий своєю симпатією до російської політики, змагатиметься з проєвропейською реформаторкою Еленою Ласконі. Вибори, які відбудуться у грудні, стануть вирішальними для визначення зовнішньополітичного курсу Румунії на найближчі роки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Румунії перемагає прихильник фашистів, а Росія отримала "отвєтку" за атаку на Україну. Ранок 25 листопада видався важливим на новини.