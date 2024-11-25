В Румунії перемагає прихильник фашистів, а Росія отримала "отвєтку" за атаку на Україну: головне на ранок

Головні новини ранку 25 листопада

Ранок 25 листопада видався насиченим на новини. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Атака на Україну та відповідь Росії

Пізно ввечері 24 листопада росіяни масовано атакували Україну дронами-камікадзе. Вибухи, зокрема, прогриміли в Києві та Запоріжжі. Станом на ранок 25 листопада в Запоріжжі внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних будинків та нежитлову будівлю. Поранено одну дитину — за уточненими даними від медиків це тринадцятирічний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що уламки знищених протиповітряною обороною безпілотників упали у кількох районах міста. У Дніпровському районі столиці сталося загоряння вікна балкона на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Інформація про постраждалих з'ясовується. На іншій локації уламки пробили автомобілі, попередньо пожеж та постраждалих немає. У Дарницькому районі – падіння уламків на приватну забудову. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

У Харкові вранці 25 листопада пролунав потужний вибух. Влада повідомляє про 6 поранених. За попередніми даними, росіяни цілили центральною частиною Харкова.

Відповідь Росії

Поки росіяни бомбили Україну, у самій Росії пролунали потужні вибухи. Повідомляється, що Курськ та Калуга були атаковані дронами-камікадзе. Зазначається, що у Калузі уразили місцеву нафтобазу "Калуганафтопродукт" або нафтопереробний завод. Також цілями безпілотників міг стати приладобудівний завод "Тайфун", який працює на війну в Україні.

Вибори у Румунії

Румунії після підрахунку майже 96,5% голосів на президентських виборах у лідери вибився ультранаціоналістичний кандидат. Келін Джорджеску відомий, як релігійний націоналіст та нібито "антисистемний", а насправді ж – проросійський кандидат. Він ще до виборів зробив низку скандальних заяв, серед яких – наратив про те, що ЄС та НАТО, нібито, не презентують інтереси Румунії належним чином. Джорджеску постійно розповсюджує наративи кремлівської пропаганди – наприклад, що війна в Україні нібито спровокована та керується американськими військовими компаніями, а Україна – "штучне утворення", а не держава.

Війська КНДР

У ЗСУ офіційно заявили про участь військ КНДР у війні проти України. На даний момент відомо, що близько 11 тисяч військовослужбовців з КНДР розгорнуто у Курську у складі російського повітряно-десантного підрозділу та морської піхоти. І деякі з них уже беруть участь у боях.

"Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоби вести операції в Європейській частині", — розповів начальник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 25 листопада, у Києві та області знову погіршилася якість повітря. Моніторинг показує, що у столиці "шкідливий рівень".