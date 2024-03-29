Скандальний ресторан "Аляска" з'їхав: на його місці відкрився новий заклад

Причина такої кардинальної зміни не вказується

У Києві після скандалу із "зеброю" ресторан "Аляска" переїхав, а на його місці відкрився новий заклад "La Maison". Він став частиною групи "La Famiglia" Михайла Бейліна, українського ресторатора.

Про це йдеться на офіційному сайті мережі. Ресторан відкрили 20 березня на вулиці Січових Стрільців, 20.

Нагадуємо, у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі несанкціоновано демонтували загороджувальний паркан для пішоходів. На проїжджій частині самовільно встановили нерегульований пішохідний перехід і дорожні знаки поблизу ресторану "Аляска". Громадські діячі зробили припущення, що новий перехід міг бути для відвідувачів закладу.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що представники ресторану не зверталися до міської влади та поліції, щоб погодити встановлення нерегульованої "зебри".

Після гучного розголосу "Аляска" з'їхала і припинила роботу. Про нових рестораторів у будівлі також зокрема повідомляється і на сайті закладу. Причина такої кардинальної зміни там не вказується.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чиновник захопив землю під будинком для паркування. Незаконно огородив частину прибудинкової території під власне авто.