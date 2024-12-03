Президент Південної Кореї вирішив скасувати воєнний стан. Що відомо

Військових виведуть з вулиць столиці

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вирішив скасувати воєнний стан, який він запровадив 3 грудня. Раніше парламент країни ухвалив відповідну резолюцію.

Про це Юн оголосив під час прямої трансляції з офісу президента, інформує корейське видання Yonhap. Він також повідомив, що війська, розгорнуті для забезпечення воєнного стану, будуть виведені.

Раніше корейське видання KBS повідомило, що силовики видали ордер на арешт лідера опозиційної "Демократичної партії" Лі Чже Мена. Також зазначалося, що було видано ордери на арешт лідера партії "Сила народу" Хан Дон Хуна та спікера парламенту Ву Вон Сіка.

Що цьому передувало

Президент країни Юн Сук Йоль звинуватив опозицію в блокуванні роботи парламенту та симпатії до Північної Кореї. За його словами, рішення запровадити воєнний стан було ухвалене, щоб "не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя".

Після цього біля головної будівлі парламенту країни почали збиратися протестувальники. Біля входу до парламенту сталися сутички між цивільними, депутатами та військовими.

Військові намагалися перешкодити депутатам потрапити до парламенту. Силовики вибили вікна та проникли до будівлі, щоб зірвати голосування.

Проте парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. З 300 депутатів парламенту були присутні 190 і всі вони підтримали відповідну резолюцію. Згідно з Конституцією країни, воєнний стан має бути скасований, коли цього вимагає парламентська більшість.

Коли тут востаннє запроваджували воєнний стан

Востаннє воєнний стан у Південній Кореї оголошували в 1979 році після вбивства тодішнього диктатора Пака Чон Хі. За даними місцевих ЗМІ, тих, хто порушує воєнний стан, можуть заарештувати без ордера на арешт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мьон неодноразово виступав проти військової підтримки України, пояснюючи це тим, що Республіці Корея потрібно зберігати дружні відносини з КНР та Росією. Демпартія відома своїм позитивним ставленням до режиму в Північній Кореї, намагаючись знайти порозуміння з Пхеньяном за допомогою Пекіну чи Москви.