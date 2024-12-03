Президент Южной Кореи решил отменить военное положение. Что известно

Военных выведут с улиц столицы

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль решил отменить военное положение, которое он ввел 3 декабря. Ранее парламент страны принял соответствующую резолюцию.

Об этом Юн объявил во время прямой трансляции из офиса президента, сообщает корейское издание Yonhap. Он также сообщил, что войска, развернутые для обеспечения военного положения, будут выведены.

Ранее корейское издание KBS сообщило, что силовики выдали ордер на арест лидера оппозиционной "Демократической партии" Ли Чжэ Мена. Также отмечалось, что были выданы ордера на арест лидера партии "Сила народа" Хан Дон Хуна и спикера парламента Ву Вон Сика.

Что этому предшествовало

Президент страны Юн Сук Йоль обвинил оппозицию в блокировании работы парламента и симпатии к Северной Корее. По его словам, решение ввести военное положение принято, чтобы "не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи их свободы и счастья".

После этого у главного здания парламента страны начали собираться протестующие. У входа в парламент произошли столкновения между гражданскими, депутатами и военными.

Военные пытались помешать депутатам попасть в парламент. Силовики выбили окна и проникли в здание, чтобы сорвать голосование.

Однако парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Из 300 депутатов парламента присутствовало 190 и все они поддержали соответствующую резолюцию. Согласно Конституции страны, военное положение должно быть отменено, когда этого требует парламентское большинство.

Когда здесь последний раз вводили военное положение

В последний раз военное положение в Южной Корее объявляли в 1979 году после убийства тогдашнего диктатора Пака Чон Хи. По данным местных СМИ, нарушающих военное положение могут арестовать без ордера на арест.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен неоднократно выступал против военной поддержки Украины, объясняя это тем, что Республике Корея нужно сохранять дружеские отношения с КНР и Россией. Демпартия известна своим положительным отношением к режиму в Северной Коре, пытаясь найти понимание с Пхеньяном с помощью Пекина или Москвы.