У Молдові оголошено надзвичайний стан в енергетиці та звільнено міністра: що сталося

Вже відомо, хто тимчасово виконуватиме обов’язки міністра енергетики до призначення нового керівника

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив надзвичайний стан в енергетичному секторі. Також було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова.

Про це пишуть TV8 та NewsMaker. Наголошується, що причиною відставки стали управлінські помилки, що призвели до критичної ситуації.

Водночас прем’єр-міністр Молдови попередив про можливість часткового чи повного припинення постачання енергії.

Надзвичайний стан в енергетиці дозволить уряду оперативно приймати рішення, включаючи можливі обмеження на експорт енергії.

Також Речан додав, що тимчасово виконуватиме обов’язки міністра енергетики до призначення нового керівника.

Президент Молдови Майя Санду вже підписала відповідний наказ про звільнення міністра енергетики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині листопада у передмісті столиці Молдови міста Кишинева впав безпілотний літальний апарат. Його виявили біля ТРЦ Port Mall та Arena Chisinau. Безпілотник помітив місцевий житель, який негайно повідомив про ситуацію правоохоронних органів.