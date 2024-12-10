Ізраїль заявив про знищення військового флоту Сирії (фото, відео)

ЦАХАЛ завдав сотні ударів по військових об’єктах у країні

Ізраїль повністю знищив військово-морський флот Сирії. Це було зроблено в рамках операції з ліквідації стратегічних загроз.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац під час візиту до військово-морської бази в Хайфі, пише The Guardian. За його словами, удару було завдано минулої ночі.

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в останні дні проводить операції в Сирії з метою завдання ударів і знищення стратегічного потенціалу, який загрожує Державі Ізраїль. Минулої ночі військово-морський флот провів операцію зі знищення сирійського флоту з великим успіхом", — зазначив Кац.

Міністр оборони Ізраїлю також повідомив про закріплення ізраїльських військ у буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами, що знаходяться під контролем Ізраїлю. Він наказав створити "стерильну оборонну зону" на півдні Сирії, де не буде постійної ізраїльської присутності, щоб уникнути будь-яких терористичних загроз для Ізраїлю.

Раніше видання Times of Israel з посиланням на військові ізраїльські джерела повідомило, що ракетні катери ВМС Ізраїлю вдарили по бухті Мінет-ель-Бейда і порту Латакія на узбережжі Середземного моря. Наголошувалося, що в результаті ударів було знищено численні кораблі сирійського військового флоту з ракетами класу "море-море" на борту.

Латакія на мапі

Своєю чергою Osint-аналітик Tendar повідомив, що минулої ночі ізраїльські ВПС знищили кілька кораблів сирійського флоту, пришвартованих у Латакії. За його інформацією, це могли бути старі ракетні катери класу OSA-2.

Що відомо про операцію Ізраїлю в Сирії

Нагадаємо, 8 грудня, танки Ізраїльської армії оборони (ЦАХАЛ) перетнули буферну зону та увійшли до Сирії. Це сталося на тлі падіння режиму президента Сирії Башара аль-Асада та взяття Дамаска повстанцями. ЦАХАЛ заявив, що розмістив сили у буферній зоні, щоб забезпечити безпеку громад Голанських висот та громадян Ізраїлю. Ізраїльські військові готуються дати відсіч можливим загрозам сирійських повстанців. У ЦАХАлі наголосили, що Ізраїль не втручається у внутрішні події у Сирії.

Голанські висоти – територія, яка до війни 1967 року була частиною Сирії. У 1974 році на тлі постійних бойових зіткнень сторін у районі висот між країнами було підписано угоду, яка передбачала створення демілітаризованої зони вздовж лінії поділу та перебування там миротворців ООН.