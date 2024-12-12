Путін домовляється з повстанцями, щоб зберегти свої військові бази в Сирії, - ЗМІ

Путін уклав договір з Асадом, що росіяни можуть користуватись базами 49 років

Росія хоче домовитись з опозиційними до Асада військами, які нещодавно отримали владу в Сирії, про збереження своїх військових баз у цій країні. Йдеться про два стратегічні об'єкти: військово-морський порт у місті Тартус та авіаційну базу Хмеймім. Обидві локації мають принципове значення для військових інтересів Російської Федерації в регіоні Близького Сходу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. У Москві вважають, що досягнуто попереднє "неофіційне порозуміння" з місцевими угрупуваннями щодо перебування російських військових на цих базах. Утім, джерело каже, що все ще може змінитись, адже ситуація в регіоні нестабільна.

Військово-морська база в Тартусі є унікальним для Росії середземноморським хабом. Авіаційний комплекс у Хмеймімі дозволяє здійснювати операції безпеки та підтримувати політичний вплив країни в африканському регіоні.

Нагадаємо, нещодавно Кремль фактично змусив чинного президента Сирії Башара аль-Асада залишити країну, переконавши його в програші у військовому протистоянні. Це кардинально змінило розстановку сил у регіоні.

Раніше Росія мала 49-річну угоду про оренду цих військових об'єктів, укладену у 2017 році. Однак нинішні політичні трансформації змушують сторони знову вести переговори про майбутнє баз.

Представники Кремля поки що офіційно не коментують ситуацію. Речник президента Росії Дмитро Пєсков не надав публічних пояснень щодо поточних домовленостей. Станом на сьогодні переговори тривають.

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