У Израиля есть серьезные основания полагать, что Иран все-таки создает ядерное оружие

Израиль фактически получил полный контроль над воздушным пространством Сирии. Это произошло после того, как почти все противовоздушные системы были уничтожены в ходе противостояния между режимом Асада и оппозиционными войсками.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла масштабный удар по военной инфраструктуре страны, что открыло новые стратегические возможности. Теперь она рассматривает удары по ядерным объектам Ирана. Об этом пишет Timesofisrael.

По данным издания, уничтожены 107 компонентов противовоздушной обороны и 47 радаров. Среди них 80% зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности и 90% российских систем противовоздушной обороны. "Эти цифры включают 80% зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности SA-22, также известных как "Панцирь-С1", и 90% российских зенитно-ракетных комплексов средней дальности SA-17, также известных как Бук", — говорится. в извещении издания.

Операция предусматривала несколько ключевых целей: предотвратить попадание современного оружия в группировки, которые могут представлять угрозу Израилю, и усилить контроль над регионом. Во время боевых действий было уничтожено 27 истребителей, 24 вертолета и 15 военно-морских судов.

Главное достижение — теперь израильские воздушные силы могут свободно передвигаться над Дамаском, посылать разведывательные дроны и наносить точечные удары по стратегическим объектам.

Параллельно ЦАХАЛ усиливает внимание на счет иранской ядерной програмы. Международные спецслужбы считают, что Иран продолжает технические работы, несмотря на заявления о мирных намерениях, и даже может "разработать бомбу". Поэтому армия Израиля считает, что после ослабления иранских группировок появилась возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Военные также взорвали почти все пограничные переходы между Сирией и Ливаном, оставив лишь один для пешеходного движения.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что Путин договаривается с повстанцами, чтобы сохранить свои военные базы в Сирии. Но в этих переговорах пока нет результатов.