Де можуть поховати Путіна. Три основні варіанти (карта)

Це не обов’язково буде Москва

Рано чи пізно глава Росії Володимир Путін помре. Тоді перед його рідними та оточенням може постати питання, де ховати диктатора.

Втім, майбутнє місце поховання може бути вже визначеним самим Путіним. Проте достеменно про це невідомо.

Теоретично є кілька варіантів, де його можуть поховати. Першим може бути Новодівиче кладовище в Москві.

Там уже поховані його попередники – Михайло Горбачов та Борис Єльцин. Однак у Росії поширена думка, що оточення Путіна не захоче, щоб його тіло лежало поряд з колишніми президентами.

Іншим можливим місцем поховання може стати Серафимівське кладовище у Санкт-Петербурзі. Там поховані батьки Путіна — Володимир та Марія.

Також серед варіантів може бути Нікольський цвинтар на території Олександро-Невської лаври в Санкт-Петербурзі. До речі, там поховано першого мера Петербурга Анатолія Собчака, якому Путін завдячує своєю політичною кар’єрою.

Ще одним із варіантів може бути розміщення тіла Путіна у мавзолеї. Однак такий сценарій виглядає малоймовірним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російському диктатору виповнилося 72 роки. Як у молодості виглядав Путін, який розв’язав криваву війну в Україні.