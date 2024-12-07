Собор Нотр-Дам-де-Парі відкрився через 5 років після пожежі: як він виглядає (відео)

Церемонія зібрала понад 40 світових лідерів, серед яких був і президент України

У Парижі завершили реконструкцію Собору Паризької богоматері (Нотр-Дам-де-Парі — Ред.), який постраждав під час сильної пожежі навесні 2019 року.

Відео урочистої церемонії відкриття всесвітньо відомої пам’ятки публікує "Новини. Live". На церемонії були присутні лідери понад 40 країн світу. Серед них президенти Німеччини, Італії, Польщі, Хорватії, Болгарії, Естонії, Фінляндії, Литви, Греції, України, Франції, а також прем’єр-міністр Вірменії.

Від США на церемонії були присутні президент Джо Байден і нещодавно обраний президент Дональд Трамп.

Також у мережі з’явилися ще відеокадри із церемонії відкриття собору.

Водночас видання "Медуза" публікує фотографії з церемонії відкриття собору.

Нагадаємо, пожежа в Соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня 2019 року. Вогонь пошкодив будівлю собору та повністю знищив дерев’яний дах. Також було знищено готичний шпиль, який збудували у ХІХ столітті. Процес реставрації храму розпочався після завершення укріплювальних робіт у вересні 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у що був одягнений новообраний президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.