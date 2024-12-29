В Одесі помер останній герой СРСР, моряк-підводник Соколов. Що про нього відомо

Йому було 89 років

У неділю, 29 грудня, пішов з життя капітан І рангу, моряк-підводник Валентин Соколов. Він був останнім героєм СРСР, який мешкав в Одесі.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Він висловив співчуття рідним та близьким та всім, хто знав Валентина Євгеновича.

"Свого часу Валентин Євгенович очолював Одеську міську раду ветеранів та багато зробив для їхньої підтримки, а також військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. Це була мужня, смілива людина з великим серцем, памʼять про славетний життєвий шлях якої буде жити в серцях одеситів", — зазначив міський голова.

Що відомо про Валентина Соколова

Він народився 17 квітня 1935 року у місті Батурин Чернігівської області. Навчався у Тбіліському Нахімівському військово-морському училищі. З 1953 Соколов служив на Військово-морському флоті, а з 1957 — на малих дизельних підводних човнах Чорноморського флоту. У 1971 році Валентин Соколов провів кілька бойових служб в Атлантиці та на Середземному морі.

В 1976 році взяв участь у трансатлантичному переході двох підводних човнів з Північного на Тихоокеанський флот навколо Південної Америки. За цей перехід 25 травня 1976 року він отримав звання героя СРСР.

У 1977 році моряк-підводник виконав завдання в Північному Льодовитому океані. З жовтня 1985 року він був капітаном першого рангу в запасі.

Валентин Соколов

Жив та працював у Одесі. Був головою Одеського відділення Міжнародного комітету "Світ океанів", а також головою Одеської міської ради ветеранів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як раніше виглядав залізничний вокзал в Одесі. Будівлю розбомбили під час Другої світової війни.