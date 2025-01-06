Они будут наказаны: президент Азербайджана назвал Россию виновной в крушении самолета

В результате сбития самолета погибли по меньшей мере 39 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с жестким заявлением по поводу авиакатастрофы самолета AZAL, разбившегося неподалеку от казахстанского города Актау. Самолет выполнял рейс по маршруту Баку-Грозный.

"Ответственность за гибель азербайджанских граждан в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Мы настаиваем на справедливом расследовании, наказании виновных и полной прозрачности процесса", — подчеркнул Алиев во время встречи с семьями погибших членов экипажа и бортпроводников. Его слова цитирует местное издание Vesti.az.

По имеющейся информации, на борту самолета Embraer 190AR находились 62 человека: 37 граждан Азербайджана, 16 граждан РФ, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана погибли по меньшей мере 39 человек.

Сейчас продолжаются работы по расшифровке "черных ящиков", которые должны установить точные причины крушения. По предварительным данным, рассматриваются две основные версии аварии: столкновение со стаей птиц и отказ системы управления самолетом.

Известно, что сначала самолет должен был приземлиться в Грозном, но из-за сложных погодных условий и густого тумана был перенаправлен в Махачкалу. После этого произошла авария вблизи аэропорта Актау, где на месте падения возник пожар.

Самолет принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнял регулярные рейсы между Грозным и Баку.

Также ранее "Телеграф" писал, что самолет сбил российский ПВО. По предварительной информации, она сбивала дроны и одна из ракет попала в самолет.