Трюдо йде у відставку: коли у Канаді з’явиться новий прем’єр
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Глава уряду Канади зробив несподівану заяву
Прем’єр-міністр Канади та лідер Ліберальної партії Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади партійного лідера. Він також додав, що не буде більше прем’єр-міністром, коли партія обере наступника.
Про це він заявив на пресконференції, повідомляє CNN. За словами Трюдо, він має намір піти у відставку на тлі наростаючої кризи всередині партії, через яку він втратив підтримку сопартійців.
Трюдо зазначив, що ініціатива розпочати вищезгаданий процес належить йому.
"Я маю намір піти у відставку як партійний лідер. І як прем’єр-міністр після того, як партія обере свого наступного лідера в ході жорсткого, загальнонаціонального процесу змагання", — сказав політик.
Джастін Трюдо очолює уряд Канади з 4 листопада 2015 року, а головою Ліберальної партії країни він є з 14 квітня 2013 року. Його популярність серед населення впала через такі причини:
- втома виборців;
- рекордну інфляцію;
- підвищення цін на продукти харчування;
- гостру проблему із житлом.
Рейтинг Ліберальної партії досяг антирекорду за понад 100 років. Їхні головні конкуренти – Консервативна партія Канади зараз очолює рейтинги.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що Росія не отримає нічого із заморожених грошей, доки не відшкодує збитки України.