Трюдо йде у відставку: коли у Канаді з’явиться новий прем’єр

Глава уряду Канади зробив несподівану заяву

Прем’єр-міністр Канади та лідер Ліберальної партії Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади партійного лідера. Він також додав, що не буде більше прем’єр-міністром, коли партія обере наступника.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє CNN. За словами Трюдо, він має намір піти у відставку на тлі наростаючої кризи всередині партії, через яку він втратив підтримку сопартійців.

Трюдо зазначив, що ініціатива розпочати вищезгаданий процес належить йому.

"Я маю намір піти у відставку як партійний лідер. І як прем’єр-міністр після того, як партія обере свого наступного лідера в ході жорсткого, загальнонаціонального процесу змагання", — сказав політик.

Джастін Трюдо очолює уряд Канади з 4 листопада 2015 року, а головою Ліберальної партії країни він є з 14 квітня 2013 року. Його популярність серед населення впала через такі причини:

втома виборців;

рекордну інфляцію;

підвищення цін на продукти харчування;

гостру проблему із житлом.

Рейтинг Ліберальної партії досяг антирекорду за понад 100 років. Їхні головні конкуренти – Консервативна партія Канади зараз очолює рейтинги.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що Росія не отримає нічого із заморожених грошей, доки не відшкодує збитки України.