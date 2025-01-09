Тигран Кеосаян – пропагандист, телеведучий, актор, який перебуває у санкційних списках цивілізованого світу

Російський пропагандист Тигран Кеосаян, чоловік головної редакторки державного пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян, перебуває у комі. Попередньо він пережив клінічну смерть, а в комі перебуває майже з середини грудня.

Про це заявила сама пропагандистка Симоньян. Вона фактично підтвердила заяви багатьох інших російських пропагандистів, які повідомляли про кому Кеосаяна та загалом про його дуже поганий стан здоров'я.

"До останнього не хотіла, але оскільки вже почали дзвонити репортери, напишу сама. Мій чоловік Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього давним-давно дуже хворе серце", — повідомила вона.

Офіційно невідомі причини, чому пропагандист опинився у лікарні. Єдине пояснення, яке озвучила його дружина – це те саме "хворе серце".

Тигран Кеосаян – пропагандист, телеведучий, актор, який перебуває у санкційних списках Європейського Союзу, США, Великої Британії, Канади та України через активну пропаганду в інтересах путінського режиму. Окрім цього, Кеосаяну заборонено в'їзд до Казахстану – його включили до переліку "небажаних осіб", як терориста. З Симоньян він офіційно одружився тільки у 2022 році, після десяти років спільного життя. Цікаво, що пропагандистка відбила його у дружини, акторки Альони Хмельницької.

Маргарита Симоньян — російська пропагандистка, українофобка, яка керує пропутінським телеканалом Russia Today та є головною редакторкою інформаційного агентства "Россия сегодня". Путіністка закликала до вбивства українських дітей, за що отримала підозру від СБУ. Симоньян побудувала свою кар'єру на цинічній антиукраїнській пропаганді та служінні путінському режиму. З чого вона починала свій шлях — знає "Телеграф".