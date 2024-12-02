Зараз жінка продовжує поширювати брехню про Україну

Маргарита Симоньян — російська пропагандистка, українофобка, яка керує пропутінським телеканалом Russia Today та є головною редакторкою інформаційного агентства "Россия сегодня". Путіністка закликала до вбивства українських дітей, за що отримала підозру від СБУ.

Симоняьн побудувала свою кар'єру на цинічній антиукраїнській пропаганді та служінні путінському режиму. З чого вона починала свій шлях — знає "Телеграф".

Якою була Симоньян у молодості

Майбутня пропагандистка народилась у 1980 році у Краснодарі. Навчалась на журналіста в Кубанському університеті. Після завершення вишу стала працювати кореспонденткою телерадіокомпанії "Краснодар". Зокрема, висвітлювала війну Росії проти Чечні наприкінці 90-х.

Пізніше отримала роботу кореспондента на пропагандистському каналі "Россия". Працювала ведучою програм "Что происходит?" на РЕН ТВі та "Железные леди" на НТВ. У 25 років стала головною редакторкою пропутінського агентства "Россия сегодня".

У 2004 році Симоняьн показувала, як терористи захопили школу у Беслані, що в Північній Осетії. Вони утримували в приміщенні 1128 осіб, серед яких були учні, їхні батьки та вчителі.

Бойовики вимагали вивести російська війська із Чечні та припинити воєнні дії. Однак Симоняьн не розповіла про цю важливу умову глядачам, натомість збрехала, що заручників є 354 особи.

Пропагандистка висвітлила цю подію таким чином, щоб росіяни не задумувалися про перемовини. Через кілька днів терористи атакували школу, через що загинуло 314 осіб, з яких було 186 дітей. Це було перше значне викривлення інформації з уст Симоньян.

З того часу Симоняьн почала займатися путінською пропагандою. Зокрема, поширювала брехню про те, що ЗСУ 8 років бомбили Донбас, а також, що цинічні вбивства українців росіянами у Бучі — "постановка". Також вона закликала диктатора Путіна анексувати Донецьку та Луганську області України, які контролює псевдоформування "ЛДНР".

Одного разу Симоньян поділилась з підписниками у соцмережах, що готуватиме бобра. Це викликало подив, адже цю тварину не заведено їсти. З того часу її почали називати "боброїдка".

Симоняьн зараз

Путіністка розповідала, що росіяни переможуть українців за 3 дні. Цю фразу потім поширювали й інші пропагандисти, які намагалися продемонструвати міць армії країни-агресорки. Натомість в Україні висміювали ці мрії росіян, адже Збройні Сили дають відсіч окупантам вже понад 1000 днів.

Зараз Симоньян продовжує працювати на російському телебаченні, де займається пропагандою. Зокрема, вона запропонувала підірвати ядерну бомбу "десь над Сибіром" для того, щоб нібито вивести з ладу всю радіоелектроніку. Путіністка вважає, що це могло б стати ультиматумом Заходу, аби тамтешні лідери припинили допомагати Україні у війні з Росією.

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