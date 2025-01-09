Тигран Кеосаян – пропагандист, телеведущий, актер, находящийся в санкционных списках цивилизованного мира

Российский пропагандист Тигран Кеосаян, муж главного редактора государственного пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян, находится в коме. Предварительно он пережил клиническую смерть, а в коме находится почти с середины декабря.

Об этом заявила самая пропагандистка Симоньян. Она фактически подтвердила заявления многих других российских пропагандистов, которые сообщали о ком Кеосаяне и вообще о его очень плохом состоянии здоровья.

"До последнего не хотела, но поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него давным-давно очень больное сердце", — сообщила она.

Официально неизвестны причины, по которым пропагандист оказался в больнице. Единственное объяснение, которое озвучила его жена – это то же самое "больное сердце".

Тигран Кеосаян – пропагандист, телеведущий, актер, находящийся в санкционных списках Европейского Союза, США, Великобритании, Канады и Украины через активную пропаганду в интересах путинского режима. Кроме этого, Кеосаяну запрещен въезд в Казахстан – его включили в список "нежелательных лиц", как террориста. На Симоньян он официально женился только в 2022 году, после десяти лет совместной жизни. Интересно, что пропагандистка отбила его у жены, актрисы Алены Хмельницкой.

Маргарита Симоньян — российская пропагандистка, украинофобка, которая руководит пропутинским телеканалом Russia Today и является главным редактором информационного агентства "Россия сегодня". Путинистка призывала к убийству украинских детей, за что получила подозрение от СБУ. Симоньян построила свою карьеру на циничной антиукраинской пропаганде и служении путинскому режиму. С чего она начинала свой путь — знает "Телеграф".