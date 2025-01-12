Готовятся к другим войнам? В ВСУ высказались о целях Северной Кореи на фронте

Пхеньян, вероятно, имеет определенные интересы в войне России против Украины

Войска Северной Кореи несут потери на российско-украинской войне, а ее солдаты и офицеры попадают в плен. В то же время в Пхеньяне, вероятно, готовятся к другим вооруженным конфликтам, а война России с Украиной может дать им боевой опыт.

Об этом заявил глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко, сообщает "Укринформ". По его словам, то, что сейчас северные корейцы имеют низкий уровень подготовки — хороший признак для украинской армии. С другой стороны, со временем военные КНДР все же научатся воевать, пусть ценой жизней своих солдат и офицеров.

"Те из них, кто выживут, передадут свой опыт другим своим военным", — заявил Тимочко.

Напомним, в субботу, 11 января, стало известно о том, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. Они были ранены на поле боя в Курской области России, но выжили — им оказали необходимую помощь, предусмотренную Женевскими конвенциями. После этого их доставили в Киев для проведения первоочередных следственных мероприятий.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что помощь Северной Кореи – это большой позор России, потому что без бойцов из КНДР она не может держаться на Курщине, а без боеприпасов от Ким Чен Ына – вытащить фронт в целом.