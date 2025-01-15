Народила майбутнього президента Білорусі? Що відомо про молоду коханку Лукашенка (фото)

Є лише одна версія, хто може бути матір’ю улюбленця Лукашенка Коленьки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на публіці виглядає як холостяк. При цьому в ЗМІ ходять легенди про його чисельних молодих коханок, тоді як він досі не розлучився з єдиною офіційною дружиною Галиною Желнерович, у якої свого часу відібрав корову. Крім того, ходять багато чуток навколо особи Ірини Абельської, яку називають матір’ю позашлюбного сина Лукашенка Коленьки.

"Телеграф" розповість, що відомо про Ірину Абельську, яка в молодості була особистим лікарем та коханкою Олександра Лукашенка і яку називають матір’ю його молодшого сина Коленьки.

Ірина Абельська — що про неї відомо

Ірина Абельська народилася у Бресті 6 вересня 1965 року у сім’ї медиків, нині їй 59 років. Він також здобула медичну освіту та в молодості працювала особистим лікарем президента Білорусі Олександра Лукашенка

У 90-х жінка часто супроводжувала главу держави в іноземних поїздках і завжди була поруч із ним, як лікар. Однак незабаром близькість президента і медикині вийшла на новий рівень і тоді почали поширюватися чутки про їхні романтичні стосунки.

А вже у 2004 році Ірина Абельська народила Лукашенку позашлюбного сина Миколу. Принаймні так стверджують журналісти Білоруського центру розслідування, які вивчали життя особистого лікаря президента. Вперше Олександр Лукашенко вивів Коленьку на публіку 2008 року, коли хлопчику було близько 4 років. На той час багато хто стверджував, що поява з дитиною — це такий політичний піар-хід, який мав підняти імідж політика. З того часу Микола часто з’являвся на публіці і навіть у закордонних візитах разом із президентом Лукашенком. До того ж, останніми роками батько неодноразово заявляв, що бачить у молодшому синові свого наступника на посаді президента Білорусі.

Що ж до Ірини Абельської, то вона все своє життя працювала в медичних структурах, наближених до президента країни. А нещодавно, у 2024 році вона навіть стала членом Ради Республіки.

До цього, у 2020 році Ірина Абельська стала засновницею престижної гімназії, розташованої в елітному селищі Дрозди, де також знаходиться резиденція самого Олександра Лукашенка. Подейкували, що у цій гімназії вчився і Коленька, а мама сама підбирала йому вчителів.

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