Речі Байдена вже вивозять: Трамп приїхав до Вашингтона перед інавгурацією, перші фото

Нагадаємо, інавгурація Трампа має відбутися 20 січня

Новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Вашингтона перед своєю інавгурацією. У той же час команда Джо Байдена виносить речі з Білого дому.

Про це повідомляє Associated Press. За даними американських ЗМІ, Трамп приземлився в аеропорту Даллеса ввечері, після чого вирушив у гольф-клуб Trump Sterling для запланованих вечірніх свят та феєрверків.

"Новий-старий" президент США не відповідав на запитання представників засобів масової інформації, але зупинився, щоб помахати журналістам рукою.

У мережі також з’явились фото та відео подій у Вашингтоні.

Нагадаємо, на момент інавгурації 78-річний Трамп буде найстарішим президентом США, який вступає на посаду. І другим в історії країни лідером, який після перерви знову повертається до Овального кабінету, — це вдавалося лише Гроверу Клівленду.

На церемонії інавгурації Трампа будуть присутні Джо Байден та його дружина Джилл, а також попередники Трампа та Байдена на посаді президента США. Це Барак Обама, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку країну планує відвідати Дональд Трамп після інавгурації.