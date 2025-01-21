Мемкоїн $TRUMP має великі корупційні ризики: банкір пояснив, чому ця валюта є лише сувеніром

Майже всі токени — у руках нинішнього президента США

Криптовалюта $TRUMP, випущена Дональдом Трампом за два дні до інавгурації, може мати серйозні корупційні ризики. Про це стверджують експерти.

Зокрема, інвестиційний банкір Сергій Фурса застеріг, що новий мемкоїн може стати засобом хабарництва. За його словами, це пов'язано з тим, що 80% всіх токенів зосереджено у двох компаніях, які належать Трампу. Тому всі кошти від операцій з криптовалютою надходять безпосередньо до колишнього президента. Про це він заявив в етері телеканалу "Київ24".

"Мемкоїн Трампа — це просто хайп/сувенір, який може стати інструментом хабарництва", — вважає він.

Варто зазначити, що за перші 24 години після запуску ринкова вартість $TRUMP сягнула 68 мільярдів доларів, що дозволило токену увійти до топ-20 найбільших криптовалют світу.

А зараз криптовалюта Трампа коштує стільки:

Трамп анонсував випуск власної криптовалюти у соціальній мережі "X", назвавши це святкуванням своєї перемоги на президентських виборах США. Згідно з офіційною документацією, $TRUMP — перший і єдиний мемкоїн від Дональда Трампа, створений на блокчейні Solana.

На старті проєкту випустили 200 мільйонів токенів. Розробники планують збільшити цю кількість до 1 мільярда протягом наступних трьох років.

Також раніше "Телеграф" писав, що Трамп заморозив зовнішню допомогу від США. Що це означає для України.