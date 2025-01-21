Трамп перейменував Мексиканську затоку та одну з гір: як вони тепер називаються

Назву змінила найвища гора Північної Америки на Алясці

Президент США Дональд Трамп офіційно перейменував Мексиканську затоку та найвищу гору Північної Америки Деналі. Протягом 30 днів врегулюють всі формальності, пов'язані з цим.

Про це свідчать відповідні укази, опублікована на сайті Білого дому. Зазначається, що тільки після урегулювання питання Міністерством внутрішніх справ, нові назви з'являться в Інформаційній системі географічних назв (GNIS).

Згідно з підписаними Трампом документами, Мексиканську затоку перейменовано в Американську, а гору Північної Америки Деналі на гору Мак-Кінлі.

Після офіційної зміни назв в усіх урядових і не тільки документах вище вказані географічні об'єкти мають іменуватися лише як Американська затока та гора Мак-Кінлі.

Як Трамп аргументував зміни назв

Щодо Мексиканської затоки президент США наголосив, що це "найбільша затока у світі" і вона "залишається центральною для економіки Америки". Тому її нова назва надається "на знак визнання цього процвітаючого економічного джерела та його критичної важливості для економіки" США.

Водночас гора Деналі за розпорядженням Трампа отримала свою стару назву — ім'я 25-го президента США Вільяма Мак-Кінлі в 1917 році. У 2015 році на знак поваги до корінного населення Аляски адміністрація Президента Барака Обами перейменувала гору в Деналі, як її історично називали народи, що проживають на півострові.

У своєму указі Трамп наголошує, що рішення Обами "образило пам'ять президента Мак-Кінлі", який "героїчно привів (американський) народ до перемоги в іспано-американській війні".

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